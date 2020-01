Dansk træning af irakiske styrker indstilles med øjeblikkelig virkning

Automatisk oplæsning Beta

Danske soldater har bekæmpet IS i Irak siden 2014 De danske soldater i Irak har indstillet al træning af irakiske styrker som følge af amerikanernes drab på en iransk militærleder natten til fredag. Det er alle træningsaktiviteter i forbindelse med Operation Inherent Resolve og Natos Mission Iraq i Bagdad, som indstilles. Læs her om danske soldater i Irak: * Danske soldater har siden 2014 været til stede i Irak, hvor de som en del af en international koalition under Operation Inherent Resolve har bekæmpet Islamisk Stat i Irak og Syrien. * De seneste år har danskerne fra al-Asad-basen vest for Bagdad især trænet og rådgivet den irakiske hær. Der er fortsat cirka 130 danske soldater udstationeret her. * Danmark bidrager desuden med cirka ti soldater - stabsofficerer - til Natos Mission Iraq i Bagdad. * Indtil nytår opererede Forsvaret også en radar i Irak. * Fra udgangen af i år skal Danmark efter planen overtage ansvaret for Natos træningsmission i Bagdad. Det indebærer blandt andet, at Danmark skal stå for sikkerheden på transporter til og fra Bagdads internationale lufthavn. * I alt sendes omkring 213 danske soldater til Irak for at lede og støtte missionen. De fordeles på nuværende tidspunkt således: Et ledelses- og stabsbidrag på op til 13 personer, et sikrings- og eskortebidrag på op til cirka 130 personer og et transporthelikopterbidrag på op til cirka 70 personer. * Når de danske soldater rykker til Bagdad, tager det nuværende bidrag i al-Asad hjem. Kilder: Forsvaret, Ritzau. Vis mere

De danske soldater i Irak indstiller al træning af irakiske styrker som følge af amerikansk drab på iransk militærleder. Det oplyser Forsvarskommandoen i en mail.

Det er alle træningsaktiviteter i forbindelse med Operation Inherent Resolve, som indstilles.

Også aktiviteterne ved Natos Mission Iraq i Bagdad, som Danmark bidrager med cirka ti soldater - stabsofficerer - til, indstilles midlertidigt.

Stoppet sker, efter at et amerikansk droneangreb i Bagdad fredag dræbte militærleder Qassem Soleimani, der var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde.

Danske soldater har siden 2014 været til stede i Irak, hvor de som en del af Operation Inherent Resolve har bekæmpet Islamisk Stat i Irak og Syrien.

De seneste år har danskerne fra al-Asad-basen vest for Bagdad især trænet og rådgivet den irakiske hær. Der er fortsat cirka 130 danske soldater udstationeret her.

De danske soldater i Irak har det godt, oplyste Forsvaret fredag. De afventer situationen.

Samtidig lød det, at beredskabet efter angrebet på Soleimani er blevet skærpet.

»Konkret har soldaterne skærpet fokus på deres egen sikkerhed«.

»Det betyder blandt andet, at de danske soldater har deres sikkerhedsudrustning med sig rundt, og at de mødes hyppigere end normalt«, skrev Forsvaret i en kommentar.

Det er USA, der står i spidsen for Operation Inherent Resolve. Allerede natten til lørdag skrev nyhedsbureauet Reuters, at amerikanerne og deres allierede midlertidigt ville stoppe træningen af de irakiske styrker.

Oplysningen stammede fra et brev fra det tyske militær til den tyske Forbundsdag.

I brevet oplyser den tyske generalløjtnant Erich Pfeffer, at den amerikanske generalløjtnant Pat White, der står i spidsen for Operation Inherent Resolve, har hævet beskyttelsesniveauet for de udsendte styrker.

Iran kræver hævn

USA's præsident, Donald Trump, sagde fredag på et pressemøde, at amerikanerne dræbte general Suleimani for at forhindre en krig - ikke for at indlede en ny.

»Vi søger ikke et regimeskifte«.

»Suleimani planlagde nært forestående og gruopvækkende angreb mod amerikanske diplomater og militærfolk. Men vi tog ham på fersk gerning og gjorde en ende på ham«, lød det fra Trump.

Suleimani blev af mange anset for at være den mest indflydelsesrige leder i Iran næstefter Irans øverste åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei.

Netop Khamenei har meldt ud på stats-tv, at Iran vil have hævn over USA.

ritzau