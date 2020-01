Brexit-ordfører vil efterfølge Corbyn som Labour-leder Keir Starmer, der tilhører det britiske Labours moderate fløj, ses som favorit til at blive ny partileder.

Keir Starmer, en af Labours fremtrædende politikere, melder sig i kampen om at efterfølge Jeremy Corbyn på posten som partileder.

Det bekræfter han lørdag aften.

»Jeg tror på, at en anden fremtid er mulig, men vi skal kæmpe for den. Derfor stiller jeg op til at blive leder af Labour-partiet«, skriver Starmer på Twitter.

»En anden fremtid er mulig, også for vores parti«, gentager han i en over fire minutter lang valgvideo, der er lagt på Twitter.

Labour ventes at vælge en ny leder i marts. Det skal ske, efter at Corbyn og partiet led et stort nederlag ved parlamentsvalget i december til premierminister Boris Johnson og De Konservative.

Valgnederlaget fik Corbyn til at bebude, at han vil trække sig tilbage. Det vil ske, når en efterfølger er valgt, har han sagt.

Starmer har længe været betragtet som favorit til at blive ny Labour-leder.

En meningsmåling fra Sky News tidligere på ugen viser, at 31 procent af de adspurgte Labour-medlemmer foretrækker Keir Starmer frem for andre af de i alt syv formodede kandidater.

Long-Bailey, der endnu ikke har meddelt sit kandidatur, har opbakning fra partiets venstrefløj og fagforeningerne, mens Starmer betragtes som mere moderat.

Hun har endnu ikke meddelt, om hun stiller op, men hvis hun gør, anses hun for at være en stærk kandidat.

