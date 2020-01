Tyskland og EU forsøger at dæmpe uro efter drab på iransk general

Automatisk oplæsning Beta

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, vil forsøge at forhandle direkte med Iran for at undgå en optrapning i regionen efter USA's drab på den iranske general Qassem Suleimani fredag.

Det siger ministeren til avisen Bild am Sonntag.

»I de kommende dage vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at modvirke en yderligere optrapning af situationen - i FN, i EU og i dialog med vores partnere i regionen, inklusiv gennem forhandlinger med Iran«, siger Maas.

Også i Bruxelles understreger EU's udenrigschef, Josep Borrell, vigtigheden af at dæmpe spændingerne.

Han talte lørdag aften med Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, om den seneste udvikling.

»Understregede behovet for at dæmpe spændingerne, at udvise tilbageholdenhed og undgå yderligere optrapning«, skriver Borrell på Twitter.

I Iran er der stor vrede over drabet på Suleimani, der var chef for Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde.

Han blev regnet blandt Irans mest magtfulde mennesker med et tæt forhold til Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

Det iranske styre har varslet en 'alvorlig hævn', og i gaderne i både Iran og Irak er der store demonstrationer med slagord mod USA og afbrænding af amerikanske flag.

Josep Borrell tilføjer, at han og Zarif også drøftede den atomaftale, der blev indgået i 2015, og vigtigheden af at holde sig inden for rammerne af den.

USA's præsident, Donald Trump, trak i maj 2018 USA ud af aftalen.

Det var også Trump som beordrede angrebet på den magtfulde iranske militærmand.

Trump sagde fredag, at efterretninger viste, at et angreb mod amerikanske diplomater og de lidt over 5000 amerikanske soldater i Bagdad var 'nært forestående'.

ritzau