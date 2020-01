Varmedyk i Australien mindsker risiko for nye naturbrande

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Automatisk oplæsning Beta Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning Et vejrskifte med køligere temperaturer er søndag sat ind i det sydøstlige Australien, som hærges af hundredvis af naturbrande. Lørdag var det mange steder over 40 grader varmt, og det skønnes, at hundredvis af boliger gik op i røg i delstaterne New South Wales og Victoria. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Søndag eftermiddag lokal tid er det til sammenligning omkring 25 grader varmt i Sydney. De kommende dage er der endda mulighed for lidt let regn i kystnære områder. En 47-årig mand mistede lørdag livet, da han forsøgte at beskytte en vens landejendom i New South Wales mod flammerne. Det bringer antallet af døde i forbindelse med naturbrandene op på 24 personer. Masseevakueringer af turister og beboere i områder nær brande, som er ude af kontrol, har ifølge myndighederne angiveligt forhindret yderligere tab af menneskeliv. Søndag er der fortsat omkring 150 naturbrande i New South Wales og 'snesevis' i Victoria. Søndagens lavere temperaturer giver de tusindvis af brandfolk, hvoraf mange er frivillige, mulighed for at puste lidt ud. Derimod vokser utilfredsheden med premierminister Scott Morrisons håndtering af brandkrisen. Brandmand afviste at give hånd til premierministeren Lørdag besluttede regeringen af mobilisere 3000 personer fra militærets reservestyrker til at assistere brandfolkene. Men det skete angiveligt uden at orientere brandmyndighederne. Det er 'meget skuffende', at brandfolkene skulle høre den nyhed fra medierne, siger Shane Fitzsimmons, chef for New South Wales Rural Fire Service. Tidligere denne uge afslog en brandmand at give hånd til Scott Morrison, da premierministeren tilså forsøget på at slukke en brand. En særdeles ligefrem kritik af Morrison, fremsat af den 57-årige brandmand Paul Parker, er gået viralt i Australien. »You are a dick, mate«, siger han henvendt til Morrison i et interview med en australsk tv-station. »Hvis du nogensinde var ude i felten og så, hvad vi går igennem. Du har ingen anelse. Regeringen har ingen anelse, lyder det fra den ophidsede brandmand. ritzau