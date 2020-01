Socialdemokrat er ny præsident i Kroatien Kroatiens konservative præsident samlede ikke stemmer nok fra højrefløjssangers vælgere til at beholde posten.

Socialdemokraten Zoran Milanovic har vundet anden og afgørende runde af Kroatiens præsidentvalg søndag.

Det fremgår af det kroatiske indenrigsministeriums hjemmeside, efter at knap 99 procent af stemmerne er talt op.

Milanovic får knap 53 procent af stemmerne og slår dermed den siddende præsident, Kolinda Grabar-Kitarovic fra det konservative parti HDZ.

Hun får lidt over 47 procent.

Ved første valgrunde for to uger siden vandt Milanovic med næsten 30 procent af stemmerne, mens Grabar-Kitarovic blev nummer to med knap 27 procent.

Den konservative præsident havde håbet at kunne samle stemmer op fra en højrefløjskandidat, der ikke kom videre end til første valgrunde.

Det er en af Kroatiens populære sangere, Miroslav Skoro, der stillede op som uafhængig højrefløjskandidat.

Han blev nummer tre med 24,4 procent af stemmerne - få procentpoint for lidt til at gå videre til anden valgrunde, hvor de to førende kandidater mødtes igen.

Zoran Milanovic, der tidligere har været premierminister, tilhører landets største oppositionsparti, det socialdemokratiske SDP.

Iagttagere ser præsidentvalget som en mulig indikator på, hvordan det vil gå HDZ eller SDP, der er de to største partier, ved Kroatiens parlamentsvalg senere i år.

Posten som præsident har overvejende ceremoniel karakter i Kroatien.

Præsidenten kan ikke nedlægge veto mod love, men har indflydelse på landets udenrigspolitik, forsvarspolitik og sikkerhedsspørgsmål.

51-årige Kolinda Grabar-Kitarovic blev Kroatiens første kvindelige præsident i 2015.

Zoran Milanovics embedsperiode begynder 1. februar.

