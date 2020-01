Venezuelas opposition genvælger udelukket Guaidó som formand Oppositionen genvælger Guaidó som parlamentsformand, kort efter at Venezuelas præsident har udpeget en anden.

Den politiske konflikt i Venezuela er søndag igen brudt ud i lys lue.

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, sagde søndag aften dansk tid, at hans socialistparti havde indsat en ny parlamentsformand, Luis Parra, der er en af præsidentens støtter.

Men natten til mandag har Venezuelas oppositionspolitikere genvalgt oppositionslederen Juan Guaidó til formand for landets parlament.

Det er sket under en afstemning på avisen El Nacionals kontor i Caracas, hvor Guaidó havde indkaldt til parlamentarisk samling.

Afstemningen blev afholdt på redaktionen, efter at både Guaidó og oppositionspolitikerne af politiet blev nægtet adgang til parlamentsbygningen, hvor afstemningen skulle afholdes.

Oppositionen betegner det som et kupforsøg fra Maduro-styrets side og beskylder præsidenten for at have stjålet magten.

»Vi har en vigtig besked til verden om, at Maduro-regimet forsøger at gennemføre et parlamentarisk kup med Socialistpartiet og indsætte en ledelse i parlamentet mod flertallets vilje«, skriver oppositionspolitiker Carlos Valero på Twitter.

Opstillede barrikader

Oppositionen havde søndag regnet med at skulle genvælge Guaidó til posten som parlamentsformand i parlamentsbygningen.

Men politiet havde opstillet barrikader for at forhindre ham og andre oppositionspolitikere i at komme ind i parlamentet.

Det betød, at der ikke var tilstrækkeligt med oppositionspolitikere til stede i parlamentet til at genvælge Guaidó. I stedet blev Luis Parra valgt.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, fordømmer natten til mandag Maduros parti for at indsætte en ny parlamentsleder.

»Jeg ønsker Juan Guaidó tillykke med sit genvalg som formand for parlamentet og fordømmer det fejlslagne forsøg fra det tidligere Maduro-regime på at neutralisere parlamentets demokratiske vilje«, skriver han i en meddelelse.

Det folkevalgte parlament, hvor oppositionen har flertal, er i forvejen blevet stærkt svækket.

Det skete, da Maduro i 2017 lagde en stor del af parlamentets beføjelser over i en lovgivende forsamling, hvor langt de fleste af de 545 medlemmer er støtter af præsidenten.

Juan Guaidó erklærede for et år siden sig selv for midlertidig præsident i Venezuela. Han støttes af over et halvt hundrede lande, herunder USA, Danmark og flere lande i EU.

Maduro beskyldes for at stå for et autoritært styre, som krænker de fundamentale menneskerettigheder, og som har forårsaget et økonomisk sammenbrud i det ellers olierige land.

