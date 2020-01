Kofod vil holde hovedet koldt i Irak: Målet er kampen mod IS

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er afgørende at holde hovedet koldt og holde fokus på målet med at være i Irak - nemlig at bekæmpe Islamisk Stat.

Sådan lyder det i en skriftlig kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

»Det er vigtigere end nogensinde at holde fokus på målet med vores militære tilstedeværelse i Irak – kampen mod Isil (en betegnelse for Islamisk Stat, red.), som sker i en bred koalition af europæiske lande, Nato, USA og lande i Golfen«.

»Det er afgørende for vores og Europas sikkerhed, at vi får bekæmpet Isil ved dets rod. Iraks stabilitet er af stor betydning for hele regionen, og dermed også for os«, lyder det.

Jeppe Kofod forholder sig dog ikke til det brev, som mandag aften er beskrevet i flere medier - herunder nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

I brevet fra den amerikanske koalition i Irak hedder det, at 'koalitionens styrker anmodes om at gøre visse foranstaltninger for at sikre bevægelsen ud af Irak sker på en sikker og effektiv måde'.

Hold hovedet koldt

Senere har den amerikanske forsvarsminister, Mark Esper, dog afvist, at USA har besluttet at forlade Irak, og ministeriet oplyser, at brevet er rigtigt, men at det ikke var meningen, at det skulle afsendes.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få et interview med Jeppe Kofod, efter at brevet kom frem i offentligheden mandag aften.

I TV-avisen på DR1 mandag aften blev han dog spurgt til tilbagetrækningen, der omtales i brevet, hvor han fremhævede behovet for at være i Irak.

»Så hvis man forlader Irak, jamen så vil det svække kampen mod Islamisk Stat. Og vi skal huske, vi er der jo sammen med irakerne«.

»Irak og den irakiske regering er jo en del af koalitionen mod Islamisk Stat, så jeg håber, vi trækker vejret dybt og holder hovedet koldt og ser på, hvad der egentlig tjener fred og stabilitet og kampen mod Islamisk Stat i Mellemøsten«, sagde Kofod på tv.

ritzau