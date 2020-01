Luftbåren taxaserviice i 2028? Hyundai vil hjælpe Uber med at indføre flyvende biler I 2023 forventer kørselstjenesten Uber at kunne levere flyvende biler, der ikke bliver hindret af trafikken.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Bilfabrikanten Hyundai Motor vil producere flyvende biler for kørselstjenesten Uber, der vil lancere en luftbåren kørselstjeneste i 2023.

Det oplyser Hyundai ved elektronikmessen CES i Las Vegas natten til tirsdag dansk tid.

Hyundai vil producere et fartøj af flytypen S-A1 med plads til fire personer og som er elektrisk drevet til Uber.

Fartøjet vil kunne flyve med 290 kilometer i timen. Det vil i begyndelsen kræve en pilot, men over tid vil det blive selvflyvende.

Hyundais viceformand, Euisun Chung, forventer dog først, at en egentlig luftbåren taxaservice vil begynde i 2028.

Melbourne, LA og Dallas

Uber er gået sammen med en række forskellige bilfabrikanter for at nå målet om at starte den luftbårne kørselstjeneste i 2023.

»Vi har gjort fremskridt mod målet om at lancere Uber Air i 2023«, siger Uber-chef Eric Allison ifølge nyhedsbureauet Reuters ved CES-messen.

Det amerikanske selskab offentliggjorde ved messen, at den australske by Melbourne og de amerikanske storbyer Dallas og Los Angeles bliver de første byer til at få glæde af de flyvende biler.

Ifølge Uber-chef Eric Allison giver de luftbårne biler den fordel, at kunderne kan komme meget hurtigere fra A til B.

Derudover vil fartøjet larme markant mindre end biler.

Hyundai-chef Jaiwon Shin siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at de nye 'lufttaxaer' vil kunne flyve over korte strækninger og være billige nok til, at alle kan betale.

Uber vil teste de flyvende biler allerede i år.

ritzau