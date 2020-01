Militæranalytiker: USA's brev om tilbagetrækning fra Irak var en klassisk fejl

Der er ikke noget mærkeligt i, at USA’s militære chef i Irak har forfattet et brev om amerikansk tilbagetrækning, men det er en fejl, at der blev trykket på ’send’-knappen, siger militæranalytiker. Han trækker tråde tilbage til Eisenhower og D-dag.

Det skabte postyr og ’breaking news’, da et brev om USA’s militære tilbagetrækning fra Irak mandag dukkede op og blev bragt af alverdens nyhedsmedier.

Forvirringen var total, da USA’s forsvarsminister, Mark Esper, få timer senere dementerede brevet og slog fast, at USA ikke trækker sig ud af Irak.

Samtidig udtalte stabschefen for USA’s væbnede styrker, Mark Milley, at brevet var ægte nok, men sendt ud ved en fejl.

Brevet dukkede op, efter at Irak havde udtrykt ønske om, at den amerikanske koalition trak sig ud af landet.

Men der er ingen grund til forvirring, siger major Mikkel Storm Jensen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiets Institut for Strategi.

»I sådan en situation er det helt normal procedure, at chefen for en militær enhed overvejer alle scenarier. Altså hvad kan der ske nu og forbereder sig på en plan a, b og c«, siger major Mikkel Storm Jensen.

Derfor har den øverstkommanderende amerikanske general i Irak også forberedt et brev i det tilfælde, at USA besluttede at pakke sammen og rejse hjem.

»Det er der ikke noget usædvanligt i. Vi skal nok a, men forbered b og c«, siger major Mikkel Storm Jensen og tilføjer:

»Så har man tænkt alle scenarier igennem ... men man plejer ikke at trykke ’send’«.

Mikkel Storm Jensen er altså ikke i tvivl om, at brevet om USA’s tilbagetrækning er blevet sendt ved en fejl.

»Man kan kaste sig ud i konspirationsteorier om, at det her var et forsøg på at påvirke et eller andet eller sende nogle signaler. Men sandsynligheden for, at nogen har trykket på den forkerte knap, er større«.

Eisenhower havde også en plan b

At militære styrker automatisk forbereder sig på alle scenarier, er den tidligere amerikanske præsident Dwight D Eisenhower et skoleeksempel på.

I den sidste halvdel af Anden Verdenskrig var han øverstbefalende over de allierede styrker i Europa og derfor også ansvarlig for den afgørende militære operation, hvor de allierede 6. juni 1944 gik i land i Normandiet i Nordvestfrankrig – også kaldet D-dag.

Forud for aktionen havde Eisenhower forberedt to pressemeddelelser, fortæller Mikkel Storm Jensen.

»Den ene fortæller, at ’vores styrker er gået i land på kysten i Frankrig og har etableret et brohoved’. Men han havde også skrevet en, der fortalte, at ’i går forsøgte vi at etablere brohoved, og det gik frygtelig galt’«.