24 er anholdt for med vilje at påsætte brande i Australien

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

24 australiere er siden begyndelsen af november blevet anholdt for forsætligt at påsætte brande i den australske delstat New South Wales.

Det oplyser politiet i delstaten ifølge det amerikanske medie ABC News.

Yderligere 53 personer efterforskes for ikke at overholde statens afbrændingsforbud, mens 47 personer efterforskes for at have smidt en tændt cigaret eller tændstik på jorden, skriver ABC News.

At påsætte en naturbrand og ikke tage hensyn til at begrænse den kan give op til 21 års fængsel, oplyser myndighederne. Politiet i New South Wales oplyser, at straffen kan variere fra ’advarsler til en straffesag’.

Mindst 24 personer har mistet livet i forbindelse med Australiens voldsomme naturbrande. Det meddelte premierminister Scott Morrison mandag.

Stor opmærksomhed

Over 12 millioner hektar er brændt i Australien siden begyndelsen på brandsæsonen i september, skriver ABC News.

Det svarer til næsten tre gange så stort et område som Danmark.

Ifølge en undersøgelse fra november sidste år, som den australske produktivitetskommission har foretaget, er omkring 13 procent af australske naturbrande påsat forsætligt. Det skriver BBC.

Det kan blandt andet være børn eller personer med mentale problemer, der står bag. Det kan også være en ’ren ondsindet’ hensigt, lyder det.

Naturbrandene i Australien har tiltrukket sig stor opmærksomhed.

Flere kendte personer har doneret store beløb til de australske brandfolk.

Blandt dem er den amerikanske sanger Pink og den australske skuespiller Nicole Kidman, der begge har doneret en halv million amerikanske dollar.

ritzau