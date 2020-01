Mindst 32 dræbt og 190 såret i Iran: Panik brudt ud under begravelse af dræbt general

Et dødeligt panikudbrud i den iranske by Kerman afbrød tirsdag begravelsen af den dræbte general Qassem Soleimani.

32 meldes dræbt og 190 såret, da der opstod massepanik under et begravelsesoptog for den dræbte general Qassem Soleimani i hans hjemby Kerman i Iran.

Det oplyser iransk stats-tv ifølge flere nyhedsmedier.

Tallene stammer fra lederen af den irakiske beredskabstjeneste, Pir Hossein Koulivand, som tidligere på dagen blev citeret for følgende:

»Som et resultat af panikken er nogle af vores landsmænd desværre blev såret og andre dræbt under begravelsesoptoget«.

Ifølge nyhedsbureauet AP er der dukket videoer op på nettet, som viser mennesker, der ligger livløse på gaden, mens andre råber og prøver at hjælpe dem.

Foto: Atta Kenare/Ritzau Scanpix

Som en følge af de massive menneskemængder har myndighederne i følge AP efterfølgende valgt at udsætte begravelsen af Soleimani. Det blev ikke oplyst, hvor længe begravelsen er udsat.

Iran fremsætter trusler mod USA

Den magtfulde general Qassem Soleimani blev dræbt i et amerikansk droneangreb fredag under et besøg i Irak.

Drabet, der blev beordret af præsident Donald Trump, har ført til store spændinger. Iran har tirsdag truet USA med et kraftigt modsvar på drabet.

Lederen af landets sikkerhedsråd, Ali Shamkhani, siger således, at man overvejer 13 forskellige hævnaktioner over for USA.

Selv det mildeste af de 13 scenarier vil være et »historisk mareridt« for USA, lyder det fra den indflydelsesrige leder.

»Selv hvis vi når til enighed om det mildeste scenarie, så vil en udførelse af det være et historisk mareridt for amerikanerne«, siger Ali Shamkhani til det iranske nyhedsbureau Fars, skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

