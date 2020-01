Lejere beskylder dansk pensionskasse for aggressiv fremfærd i Berlin

En lejerorganisation i Berlin beskylder PFA for at hæve huslejer med et ufint trick. PFA siger, at man hæver huslejerne så meget, som loven tillader.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I Danmark kritiseres den amerikanske kapitalfond Blackstone for at udnytte lovgivningen til det yderste og presse huslejer i vejret. I Berlin bliver den danske pensionskasse PFA nu beskyldt for det samme.

Da PFA i sommeren 2018 købte en stor ejendomsportefølje til 6,6 milliarder kroner med ejendomme fordelt over Tyskland, gik en gruppe lejere på gaden i Berlin, hvor boligpolitik er tidens varmeste emne. De frygtede, at danskerne ville sætte huslejerne i vejret og fortrænge beboere. Bystyret i bydelen Neukölln brugte sin forkøbsret og købte et af ejendomskomplekserne. Så blev der stille om PFA, der er en lille investor i Berlin. Nu mener lejeren Sabine Voss i bydelen Schöneberg, at de bange anelser er blevet bekræftet.

»De bruger alle midler«, siger hun.

Sabine Voss bor i en af PFA’s ejendomme i et boligkompleks fra efterkrigstiden med omkring 130 mindre lejligheder med mange pensionister.

I juni i år krævede PFA’s tyske boligforvalter, Optima, huslejestigninger, som Sabine Voss og flere andre lejere stadig nægter at acceptere. De beskylder Optima for at benytte et ufint trick og true dem, der ikke makker ret.

Optima ville hæve Sabine Voss’ nettohusleje med 270 kroner om måneden eller omkring 15 procent. Brevet indeholdt et regnestykke, hvor en tidligere gennemført modernisering, der ifølge lejeren allerede var med i huslejen, tilsyneladende først blev trukket fra. Så blev der manøvrerum til, at huslejen kunne sættes op, hvorefter moderniseringen kom tilbage som et nyt tillæg, siger Sabine Voss. Dermed ville hendes husleje ifølge lejeren ende med at ligge over det offentligt fastsatte niveau for den slags lejligheder i området, som Optima ellers begrundede huslejestigningen med.

Sabine Voss får støtte fra interesseorganisation Berliner Mieterverein, som kalder huslejestigningerne et trick.

»Samtlige huslejestigningsskrivelser i dette boligkompleks er fra starten af uvirksomme og indholdsmæssigt ubegrundede«, siger Franziska Schulte, der står for lejerorganisationens offentlighedsarbejde.

Optima skrev efterfølgende til Sabine Voss, at hun ville blive indbragt for retten, hvis hun ikke accepterede.

»Det er rene trusler. Jeg er jo ikke faldet og landet på hovedet, men der er folk, der bliver bange«, siger hun.

Sabine Voss er ikke blevet trukket i retten. Franziska Schulte mener, at mange ældre lejere har accepteret stigningen af frygt.

»Det har været en særlig aggressiv fremfærd fra Optima og PFA. Det må man utvetydigt sige«, siger hun.

Adspurgt, hvorvidt PFA står inde for den huslejestigning, svarer direktør for PFA Ejendom, Michael Bruhn, at »der er en meget striks lovgivning på området for lejeboliger i Tyskland, som følges, og som huslejen sættes efter«.

Den danske direktør slår fast, at PFA generelt vil hæve huslejerne så meget, som den tyske lovgivning giver mulighed for.

»Det har vi jo sådan set en forpligtelse til i forhold til vores kunder«, siger han.

Det støder sammen med en stemning i Berlin, hvor mange efter et årti med en fordobling af huslejerne er stærkt kritiske over for investorer, der søger afkast på boliger. PFA’s tilgang er en del af problemet, mener Franziska Schulte.