Tyske lejere raser over dansk pensionsgigant: »De er virkelig hårde i filten. De sætter folk under pres«

Det var sort uheld for PFA, at de lige skulle købe Elena Poeschls ejendom.

Da den danske pensionsgigant i 2018 ledte efter et alternativ til finansmarkedernes knastørre nulafkast, faldt blikket på det tyske boligmarked. PFA købte en stor tysk ejendomsportefølje til 6,6 milliarder kroner. 33 boligejendomme med mere end 3.700 boligenheder fordelt over Tyskland. Ét af ejendomskomplekserne lå i den berlinske bydel Neukölln. En ældre buet hjørnebygning midt imellem unge mennesker, fattige alt-berlinere, hipstere og indvandrere. Her er antifascistiske knejper og solidaritetsbutikker, hvor man kan låne tøj. Det er også en såkaldt miljøbeskyttelseszone, der har en særlig beskyttelsesstatus. I bygningen bor Elena Poeschl, der har arbejdet for en international lobbyvirksomhed og har både politikere og journalister i sin mobiltelefons liste over kontakter. PFA havde fået en højkompetent ærkefjende i Berlin.