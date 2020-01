Anklager kræver tidligere Trump-rådgiver fængslet USA's tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn kræves fængslet i op til seks måneder.

USA's føderale anklagemyndighed anmodede tirsdag en dommer om at idømme præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn op til seks måneders fængsel.

Ifølge et retsdokument sagde anklageren, at det står klart, at 'Flynn intet har lært, og at han opfører sig som om han er hævet over loven'.

Flynn har erklæret sig skyldig i anklager om, at han løj over for FBI om forbindelser til Ruslands ambassadør i USA op til præsidentvalget i USA, hvor Trump blev valgt ind i Det Hvide Hus.

Anklagemyndigheden havde oprindeligt krævet en mildere dom til Flynn, som erklærede, at han ville samarbejde med den særlige undersøger Robert Mueller, der efterforskede Ruslands rolle i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

'Sygeligt frastødende'

Men tirsdag kom der nye meldinger fra anklagerne, som siger, at Flynn har forsøgt at lægge hindringer i vejen for undersøgerne i deres efterforskning af hans tidligere forretningspartner Bijan Rafiekian.

Flynns advokater bad anklager Emmet Sullivan om helt at droppe sagen i december, men dette blev afvist: Hans advokat kalder anklagemyndighedens anmodninger om seks måneder fængsler 'for sygeligt frastødende'.

Under hele valgkampen i 2016 var Flynn meget tæt på Trump.

Han blev berygtet, da han under Republikanernes partikonvent fra talerstolen førte an i tilråbet 'lock her up' - bur hende inde - om Trumps demokratiske modkandidat, Hillary Clinton.

