10.000 australske kameler skal skydes, fordi de drikker for meget vand

De tørstige kameler er blevet et problem for lokalbefolkningen i Sydaustralien, der har indledt en nedskydning af dyrene.

Onsdag starter en nedskydning, hvor professionelle jægere skal tage livet af 10.000 kameler i Australien. Det sker, fordi de drikker for meget vand i den allerede tørkeplagede del af Sydaustralien, skriver The Independent.

Beslutningen er taget af lederne af landets oprindelige befolkning, aboriginals, og det er statens departement for miljø og vand (DEW), der stiller jægere til rådighed, som skal skyde dyrene fra helikoptere. Aflivningen formodes at vare seks dage.

Det er især i den nordvestlige del af Sydaustralien, at befolkningen klager over, at kamelerne skaber kaos, når de er på jagt efter drikkevand.

Det går blandt andet udover vandtanker og reservoirer, der opsamler vand.

»Vi har været fanget i stinkende varme og ubehagelige forhold og følt os utilpasse, fordi kamelerne kommer ind og vælter hegn, går rundt om husene og prøver at få fat i vandet gennem klimaanlæggene«, siger Maria Baker, som er medlem af den lokale organisation til The Australian.

Til fare for familier

En talsperson for DEW fortæller også, at kamelerne har skabt store problemer såsom skade på infrastruktur og fare for familier og lokalsamfund. Der er også tale om et kritisk dyrevelfærdsspørgsmål, da nogle kameler dør af tørst eller tramper hinanden ned for at få adgang til vand«.

»I nogle tilfælde har døde dyr forurenet vigtige vandkilder og kulturelle steder«, sagde talspersonen til news.com.au.

Kamelernes kroppe vil blive tørret, før de bliver brændt eller begravet, og DEW forsikrer, at man vil gøre det i overensstemmelse med de højeste standarder for dyrevelfærd.

Nedskydningen sker samtidig med en massiv række voldsomme bush-brande har plaget Australien, og over en halv milliard dyr er døde. Eksperter frygter at brandene kan have udslettet hele dyrearter.