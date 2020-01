Tusindvis lever på gaden: Californien vil købe telte til hjemløse for fem milliarder kroner Guvernør i Californien Gavin Newsom kalder det stigende antal hjemløse i delstaten for en »nødsituation«.

Som reaktion på en voksende krise i gaderne i Californiens byer vil guvernør Gavin Newsom søge fondsmidler for 750 millioner dollar til hjemløse. Pengene skal bruges på telte og andre mobile hjem til de titusindvis af mennesker, der lever på gaden.

Hvis Newsom får godkendt pengene i budgettet for 2020, skal de distribueres til større byer som Los Angeles og San Francisco samt mindre samfund, således at der kan blive skabt midlertidige boliger til hjemløse.

»Delstaten Californien anser hjemløshed som en reel nødsituation - fordi det er en«, udtaler demokraten Gavin Newsom i en erklæring.

Det ventes, at guvernøren formelt vil indgive sin ansøgning om de 750 millioner dollar - godt fem milliarder danske kroner - fredag.

Det anslås, at 130.000 mennesker lever som hjemløse i Californien. Det er flere end i nogen anden stat i USA. Det viser tal fra det amerikanske ministerium for boliger og byudvikling.

Californien er USA's mest folkerige delstat med 39,6 millioner indbyggere.

»Californiere kræver, at alle niveauer af regeringen - føderale, statslige og lokale - gør mere for at få folk væk fra gaderne og sørge for hjælp, hvad enten det er i form af boliger, hjælp til mentale problemer og stofmisbrug eller alt det ovenstående«, siger Gavin Newsom.

Organisationer, der arbejder med hjemløse, har givet manglen på ledige lejeboliger en stor del af skylden for den omfattende hjemløshed.

I Los Angeles er der en boligledighed på fire procent, hvilket er en af de laveste satser i USA, viser officielle tal.

Ud over de 750 millioner dollar vil guvernøren søge om yderligere 695 millioner dollar fra statslige, føderale og private fonde. De skal gå til at forbedre serviceydelserne til hjemløse.

USA's præsident, republikaneren Donald Trump, har i månedsvis kritiseret myndighederne i Californien for den omfattende hjemløshed i staten.

Under et besøg i San Francisco og Los Angeles i september sagde Trump, at affald, afføring og nåle, der ligger og flyder i gaderne, skaderne byernes omdømme.

