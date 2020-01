Kom væk nu, I har fem minutter: Kæmpebrand får militæret til at evakuere australsk turistø Militæret er sat ind på dele af den australske turistø Kangaroo Island, hvor en stor brand er ude af kontrol.

De australske myndigheder udsender natten til torsdag dansk tid nye advarsler om brande og evakuerer igen, da ekstrem varme er vendt tilbage.

Efter flere dages køligere vejr er temperaturen igen nået over 40 grader i det sydlige Australien, hvilket har forstærket de mange kæmpestore brande.

På turistøen Kangaroo Island i den sydlige delstat South Australia er militæret sat ind for at evakuere dele af øen. Det skriver det australske medie Nine News.

Indbyggere på øen har fået at vide, at de har fem minutter til at forlade deres hjem af militæret, der torsdag formiddag lokal tid er gået fra dør til dør og har evakueret.

Tæt på byen Parndana midt på øen er en stor brand ude af kontrol og har retning mod byen.

»CFS (brandvæsnet i South Australia, red.) råder folk til ikke at vente på en alarm, da det på det tidspunkt vil være for sent at komme væk«, siger brandchef Ian Tanner til 10 News First Adelaide.

»Vejene væk fra byen er åbne lige nu, men de vil snart være for usikre at bruge og kan blive lukket«, siger han.

Premierminister på afveje

Onsdag var Australiens premierminister, Scott Morrison, på besøg på Kangaroo Island, efter at flere brande har ødelagt en tredjedel af øen.

Her blev Scott Morrison fanget i at sige til lokale beboere, at »heldigvis døde ingen i brandene«, indtil en af de lokale måtte afbryde og sige:

»Vi havde to døde«.

Brandene på Kangaroo Island har ifølge BBC kostet 25.000 koalaer livet.

I store dele af delstaten Victoria, hvor tusindvis var strandet ved kysterne grundet brandene i sidste uge, har myndighederne forlænget en undtagelsestilstand med 48 timer og bedt borgere om at forlade deres hjem.

Over 12.000 kvadratkilometer land, der svarer til mere end Fyn og Sjælland tilsammen, er brændt ned i delstaten.

På landsplan er 26 personer døde i brandene, og 103.000 kvadratkilometer land er brændt ned. Det svarer til mere end det dobbelte af Danmarks areal.

Victorias premierminister, Daniel Andrews, siger, at vejrsituationen bliver meget slem fredag.

»Vi har aldrig set så mange brande så tidligt på brandsæsonen«, siger han torsdag ifølge BBC.

2019 blev Australiens varmeste og tørreste år nogensinde. Det oplyser landets meteorologiske institut natten til torsdag dansk tid i en pressemeddelelse.

