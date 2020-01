USA-ambassadør kalder drab på iransk general for selvforsvar

Automatisk oplæsning Beta

USA retfærdiggør drabet på den iranske general Qassim Suleimani og kalder det selvforsvar.

Det sker i et brev fra USA's FN-ambassadør, Kelly Craft, til FN's Sikkerhedsråd onsdag.

Her understreger den amerikanske ambassadør også, at USA er klar til at handle yderligere i Mellemøsten, »hvis det bliver nødvendigt«, for at beskytte amerikansk mandskab og interesser.

Ambassadøren skriver også, at USA er »klar til at indgå i seriøse forhandlinger med Iran med det mål at undgå at risikere den internationale fred og sikkerhed eller en eskalering fra det iranske regimes side«.

Ifølge USA var drabet på Qassim Suleimani fredag i sidste uge i Bagdad berettiget i henhold til artikel 51 under FN-pagten.

Artikel 51 handler om retten til individuelt eller kollektivt selvforsvar i tilfælde af et væbnet angreb mod et medlem af FN.

Samme artikel refererede den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, til, umiddelbart efter at Iran havde gengældt drabet ved at angribe to militærbaser i Irak, der huser blandt andre amerikanske soldater, natten til onsdag.

»Vi søger ikke en eskalering eller krig, men vi vil forsvare os mod enhver aggression«, skrev Zarif på Twitter onsdag morgen.

Ifølge artikel 51 i FN-pagten er et medlemsland forpligtet til »straks at rapportere« til FN's Sikkerhedsråd, hvis det har udøvet sin ret til selvforsvar.

USA brugte også artikel 51 i 2014 til at retfærdiggøre handlinger mod den militante gruppe Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Ambassadør Kelly Craft siger, at Suleimanis død og amerikanske luftangreb i Irak og Syrien den 29. december var 'svar på en eskalerende række væbnede angreb af Iran og iranskstøttede militser de seneste måneder mod amerikanske styrker og interesser i Mellemøsten'.

Ifølge Craft var målet at afskrække Iran fra at udføre eller støtte angreb samt forringe landets evne til at udføre angreb.

ritzau