Australien takker nej til dansk hjælp med at bekæmpe brande Beredskabsstyrelsen har tilbudt at sende 50 personer til Australien. Men landet takker nej til bidraget.

Australien har foreløbigt takket nej til dansk bidrag til at bekæmpe naturbrande i Australien.

Det oplyser Beredskabsstyrelsen på sin hjemmeside.

Beredskabsstyrelsen har tilbudt at sende 50 personer afsted.

Det tilbud har de australske myndigheder kvitteret for. Men de danske brandfolk skal ikke afsted nu og her, da der på nuværende tidspunkt ikke er et ønske om det fra australsk side.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) oplyser, at Danmark har fået en varm tak for tilbuddet, selv om det altså ikke bliver aktuelt nu.

»Det er de lokale myndigheder, der bedst kan vurdere forholdene og de behov, de har på nuværende tidspunkt. Jeg er glad for, at vi har tilbudt hjælp fra Danmark. Et tilbud, der stadig står ved magt«, siger Trine Bramsen ifølge Beredskabsstyrelsen.

Hun understreger, at dansk hjælp kan blive aktuelt på et senere tidspunkt, fordi sæsonen for naturbrande i Australien normalt strækker sig ind i april og maj.

ritzau