Dansk kaptajn: Sådan kan amerikanske satellitter spotte et iransk missil

Amerikanske efterretningssatellitter kan spore, når et iransk missil bliver affyret, ved at registrere varmen fra eksplosionen, når missilet bliver affyret. Det fortæller kaptajn Jakob Clod Asmund fra Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiets Institut for Militære Operationer, efter at både Canada og Storbritannien har sagt, at Iran, sandsynligvis ved en fejl, skød Ukraine International Airlines Flight PS752 ned kort efter take-off fra lufthavnen i hovedstaden Teheran.