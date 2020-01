Texas følger Donald Trumps dekret og afviser flere flygtninge Texas har taget imod flere flygtninge end nogen anden delstat og vil ikke tage flere ind i år, siger guvernør.

Guvernør i Texas Greg Abbott siger fredag, at delstaten ikke vil tage imod flere flygtninge i 2020. Dermed er Texas den første delstat til at imødekomme et dekret, der blev udstedt af præsident Donald Trump sidste år.

Ifølge dekretet må en delstat kun tage imod flygtninge, hvis dens lovgivende forsamling godkender det, hvilket gør det nemmere for delstater at afvise flygtninge.

»Texas har ydet mere, end delstaten skulle, når det kommer til at tage imod flygtninge, og vi sætter pris på, at andre delstater også er klar til at hjælpe«, skriver guvernør Greg Abbott i et brev til udenrigsminister Mike Pompeo fredag ifølge nyhedsbureauet dpa.

»Texas kan ikke tage imod flere flygtninge i 2020«.

Dekretet fra Donald Trump forhindrer ikke flygtninge i at flytte til Texas, hvis blot de oprindeligt bosatte sig i en anden delstat.

Kun 1500 personer fra syd- og mellemamerikanske lande

Ifølge Greg Abbott har flere flygtninge slået sig ned i den republikanske delstat end i nogen anden delstat i USA.

Siden 1980'erne har Texas taget imod hundredtusindvis af flygtninge.

I november sidste år reducerede Donald Trump antallet af flygtninge, som fremover får tilladelse til at bosætte sig i USA, markant. Fra 30.000 til 18.000 personer om året.

Det er det laveste antal indrejsetilladelser til flygtninge, siden det moderne flygtningeprogram blev etableret i USA.

Til sammenligning blev der i 2016, hvor Barack Obama var præsident, lukket 110.000 flygtninge ind i landet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA vil fremover fortrinsvis give indrejse til mennesker, der flygter på grund af religiøs forfølgelse, og irakere, der har hjulpet det amerikanske militær.

Samtidig vil der blive indført et loft på bare 1500 mennesker fra syd- og mellemamerikanske lande.

