Iran indrømmer at have skudt ukrainsk fly ned ved en fejl Iran kom til at skyde et ukrainsk passagerfly ned på grund af en menneskelig fejl, erkender landets militær.

Irans militær kom onsdag 'utilsigtet' til at skyde et ukrainsk passagerfly ned. Det rapporterer iransk stats-tv, der citerer militæret, lørdag morgen. Ifølge iransk stats-tv skete nedskydningen som følge af 'en menneskelig fejl'. Flyet fra Ukraine International Airlines styrtede ned onsdag morgen i udkanten af Irans hovedstad, Teheran. Det skete, få timer efter at Iran havde sendt missiler mod to militærbaser i Irak med amerikanske og andre udenlandske soldater. Lørdagens indrømmelse kommer, efter at Iran i dagevis har afvist, at flyet blev skudt ned af et iransk missil. Canadas premierminister, Justin Trudeau, sagde torsdag, at der er tegn på, at flyet blev ramt af et iransk jord til luft-missil - muligvis ved en fejl. Også USA's præsident, Donald Trump, luftede torsdag 'mistanke' om, at 'nogen' kunne have begået en fejl. 176 mennesker omkom i flystyrtet. ritzau