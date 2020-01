Endnu en brandmand dør i de voldsomme australske brande Australiens premierminister vil undersøge regeringens håndtering af brandene efter endnu et dødsfald.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Endnu en brandmand er omkommet i de ekstreme skovbrande, der hærger særligt det sydøstlige Australien.

Den 60-årige erfarne brandmand Bill Slade fra brandvæsnet i delstaten Victoria blev lørdag ramt af et træ, der væltede, i de voldsomme brande i skovområdet East Gippsland øst for den australske storby Melbourne.

Det oplyser chefen for brandvæsnet Parks Victoria, Matthew Jackson, til det australske medie Perth Now.

»Bill var en af vores mest erfarne og dygtigste brandmænd. Han var en elsket ven og kollega«, siger Matthew Jackson.

Dermed er mindst 28 personer omkommet indtil videre i brandsæsonen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Bør kigge på håndtering af skovbrande

Ud over de mange dødsfald er over 2000 hjem blevet ødelagt i brandene, der har fortæret et landareal, der svarer til mere end det dobbelte af Danmark.

Australiens premierminister, Scott Morrison, har været stærkt kritiseret for sin håndtering af brandene.

På et pressemøde natten til søndag dansk tid åbner Scott Morrison for, at der skal nedsættes en kommission, der skal undersøge, hvordan Australiens regering håndterer skovbrande fremover.

»Det er vist tydeligt, at vi har brug for at kigge på håndteringen«, siger han ifølge det australske medie ABC.

ritzau