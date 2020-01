Beboere evakueret: Stor eksplosion i Stockholm raserer boligblok

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En boligblok har fået omfattende skader som følge af en stor eksplosion natten til mandag i Östermalm i den svenske hovedstad, Stockholm.

Der er ingen oplysninger om, at der skulle være kommet folk til skade.

Omkring 30 personer er blevet evakueret til en nærliggende skole, og området er blevet afspærret. Det skriver den svenske avis Expressen.

Mange indbyggere i Stockholm har hørt braget fra eksplosionen.

Blandt dem er Anders Wiklund, der er fotograf ved det svenske nyhedsbureau TT. Han hørte eksplosionen, selv om han bor over en kilometer væk.

»Det var et meget højt brag, der kunne høres i hele Stockholm«, siger han.

Ejendommen har fået store skader særligt i trappeopgangen og på første sal. Flere ruder er også blevet smadret, og en bil uden for blokken er sprængt.

En af beboerne i den ramte boligblok siger til TT, at hun vågnede omkring klokken et om natten af et »enormt brag«, der fik vinduerne til at ryste.

Foto: 10040 Anders Wiklund/tt/Ritzau Scanpix

Foto: 10040 Anders Wiklund/tt/Ritzau Scanpix

Føltes som en krig, der var gået i gang

Det svenske SOS Alarm fik besked om eksplosionen 01.09 ifølge Expressen.

Svensk politi har endnu ikke overblik over, hvad der præcis er sket.

En af de personer, der også hørte braget, er 86-årige Bettina Löwenstein. Hun bor i gaden, hvor eksplosionen skete.

»Jeg vågnede af et voldsomt brag. Det føltes som om, at der var gået en krig i gang«, siger hun til den svenske avis Aftonbladet.

Ved skolen nær eksplosionen er flere vinduer også blevet ødelagt.

»Jeg vågnede ved braget. Jeg tænkte, at det måtte være en pokkers stor eksplosion. Jeg bor ved Gärdet, som alligevel ligger et par kilometer væk«, siger 47-årige Benjamin Mandre, da han mandag afleverer sit barn i skolen.

Også i Uppsala lidt nord for Stockholm var der natten til mandag en eksplosion. Heller ikke her er der meldinger om personskader.

Foto: 10040 Anders Wiklund/tt/Ritzau Scanpix

Foto: 10040 Anders Wiklund/tt/Ritzau Scanpix

Ritzau