24.000 mennesker er evakueret: Rumlende vulkan lukker Filippinernes hovedstad ned

En rumlende vulkan har lukket skoler og forretninger på tværs af Filippinernes hovedstad, Manila.

Vulkanen Taal spyr aske ud over den store millionby, og seismologer advarer om, at et udbrud kan ske når som helst og potentielt udløse en tsunami.

Fakta Vulkanen Taal Taal er trods sin beskedne størrelse den næstmest aktive vulkan i Filippinerne. Den har været i udbrud flere end 30 gange i løbet af de seneste 500 år. Senest i 1977.

I 1754 varede et udbrud et halvt år fra maj til december.

Det mest dødelige udbrud fandt sted i 1911 og dræbte næsten 1500 mennesker.

I et andet udbrud i 1965 mistede 190 mennesker livet.

Taal har vist tegn på aktivitet siden begyndelsen af 2019.

Vulkanen ligger i en sø i Batangas-provinsen på øen Luzon, der er den største ø i Filippinerne.

Filippinerne rammes jævnligt af jordskælv. Landet ligger på den 40.000 kilometer lange såkaldte ildring, som er betegnelsen for det bælte af vulkaner, der ligger rundt langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster.

Langs ringen udløses omkring 90 procent af alle verdens jordskælv. De opstår, når en kontinentalplade bevæger sig ind under en anden. Kilde: Reuters, CNN

Tusinder af mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem omkring Taal, der er en af verdens mindste aktive vulkaner. Dens krater ligger midt i en sø omkring 70 kilometer syd for det centrale Manila.

»Det er kommet bag på os, så hurtigt Taals aktivitet er eskaleret«, siger Maria Antonia Bornas, der er chef for videnskabelig forskning ved Filippinernes Institut for Vulkanologi og Seismologi.

»Vi har registreret magma. Den befinder sig stadig dybt (inde i vulkanen, red.). Magmaen har ikke nået overfladen. Men vi kan stadig forvente et farligt udbrud når som helst«.

Kan udløse tsunami i sø

Myndighederne advarer om, at et udbrud kan udløse en tsunami i den sø, vulkanen ligger i.

Flere end 24.000 mennesker er blevet evakueret fra øen Luzon, der huser søen og vulkanen. Luzon er Filippinernes største ø.

»Vi blev bange for, hvad der kunne ske med os. Vi troede, at vulkanen var ved at gå i udbrud«, siger 53-årige Marilou Baldonado, som forlod byen Laurel med kun to sæt tøj, da hun så den store askesky blive større og større.

Nogle turister har valgt at ignorere myndighedernes advarsler og er i stedet rejst til byer tæt på vulkanen for bedre at kunne se aktiviteten.

»Det er en oplevelse, man kun får en gang i livet«, siger Benny Borenstein fra Israel.

Sydvest for vulkanen er byerne Agoncillo og Lemery dækket af et tykt lag aske, hvilket har gjort vejene i området ufremkommelige.

Borgmester i Agoncillo Daniel Reyes fortæller til radiostationen DZMM, at hjem og dele af bygninger i Agoncillo er kollapset under vægten af den faldne aske.

ritzau