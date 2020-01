Amerikanske topministre: Likvidering af iransk general skal gøre vores fjender bange for os igen

Automatisk oplæsning Beta

Da en amerikansk drone fredag 3. januar gjorde en ende på den iranske topgeneral Qassem Suleimanis liv, var det et led i en ny strategi, der skal afskrække USA’s fjender.

Sådan lyder forklaringen nu fra både den amerikanske justitsminister, William Barr, og udenrigsminister Mike Pompeo efter, at der er blevet sået tvivl om præsident Donald Trumps melding om, at generalen blev likvideret for at eliminere en umiddelbar trussel mod amerikanske ambassader.

»Det var et legitimt selvforsvar, fordi det forhindrede igangværende angreb, en kampagne mod amerikanere. Og det genetablerede afskrækkelse og var et modsvar til angreb, der allerede var blevet udført (mod amerikanere, red.), lød det ifølge blandt andre CNN fra William Barr på et pressemøde natten til tirsdag dansk tid.

»Formålet og vores forventning var ikke at trigge en større konflikt eller at bringe tingene ud af kontrol. Tværtimod skulle angrebet genetablere afskrækkelse og hjælpe os med at undgå en spiral af vold«, sagde han videre om drabet på lederen af den iranske Revolutionsgardes specialstyrker.

Hans udtalelser kommer efter, at forsvarsminister Mark Esper forleden vakte opsigt ved at afvise at have set efterretninger, der underbyggede præsidentens påstand om, at et angreb på fire amerikanske ambassader var nært forestående.

William Barr mener, at diskussionen er kørt ud på et sidespor, når demokraterne og medierne fokuserer på, om et angreb var nært forestående eller ej.

»Når du ved, at der er gang i en kampagne med gentagne angreb på amerikanske mål, så mener jeg helt ærligt ikke, at der er behov for at vide det præcise tidspunkt og sted for det næste angreb. Det var bestemt også holdningen under Obama, da man angreb ledere af terrororganisationer med droner«, sagde William Barr på pressekonferencen.

Del af en bredere strategi

Udenrigsminister Mike Pompeo, som hidtil har sagt, at beslutningen om at dræbe Qassem Suleimani var baseret på efterretninger om forestående angreb, der bragte amerikanske liv i fare, lagde i en tale på Stanford University vægt på, at likvideringen af generalen er en del af en bredere strategi, som skal afskrække Iran og andre lande, der ønsker at skade USA.

»Præsident Trump og vi andre på hans nationale sikkerhedshold er i gang med at genetablere afskrækkelse - rigtig afskrækkelse - over for Den Islamiske Republik Iran«, lød det fra Pompeo.

Foto: John G. Mabanglo/Ritzau Scanpix Mike Pompeo siger, at USA's fjender skal frygte det amerikanske militær under Trump.

Mike Pompeo siger, at USA's fjender skal frygte det amerikanske militær under Trump. Foto: John G. Mabanglo/Ritzau Scanpix

Han understregede ifølge blandt andre britiske The Guardian, at det ikke kun er Iran, der er målet for den genetablerede afskrækkelses-strategi.

»I alle sager må vi afskrække fjender for at forsvare friheden. Det er hele pointen i præsident Trumps arbejde med at gøre vores militær stærkere end nogensinde«, sagde Mike Pompeo i sin tale på Stanford, hvor han blandt andet pegede på Rusland og Kina som mål for et øget amerikansk fokus på afskrækkelse.

De nye udmeldinger fra Barr og Pompeo får dog ikke kritikken af drabet på Suleimani til at forstumme:

»At der er en kampagne med gentagne angreb på amerikanske mål er ingen undskyldning for ikke at få opbakning i Kongressen, sådan som forfatningen foreskriver det«, skriver den tidligere republikaner, men nuværende uafhængige medlem af Repræsentanternes Hus, Justin Amash på Twitter.

The red herring here is from Bill Barr. When there is a campaign that involves repeated attacks on American targets, then there is no excuse for the administration not to have sought an authorization from Congress, as the Constitution demands. Otherwise, imminence is required. https://t.co/4klbkPymaI — Justin Amash (@justinamash) January 13, 2020

Her har Donald Trump også givet sit besyv med. Han holder fast i, at truslen fra Qassem Suleimani var »umiddelbar«, men siger samtidig, at det egentlig er ligegyldigt på grund af Sulemanis »uhyrlige fortid«.

The Fake News Media and their Democrat Partners are working hard to determine whether or not the future attack by terrorist Soleimani was “imminent” or not, & was my team in agreement. The answer to both is a strong YES., but it doesn’t really matter because of his horrible past! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020