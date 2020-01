180 tyske betjente ransager islamister i omfattende aktion En landsdækkende aktion på tværs af fire tyske delstater er tirsdag udført på baggrund af mistanke om angreb.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Tysk politi har tidligt tirsdag udført en række ransagninger mod mistænkte militante islamister over hele landet.

Det oplyser statsadvokaten i Tysklands hovedstad, Berlin.

Der er udført ransagninger i i alt fire tyske delstater.

»På baggrund af mistanke om planlægning af en alvorlig, voldelig hændelse, der sætter landet i fare, er ransagninger blevet udført i Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen og Thüringen«, lyder det fra statsadvokatens på Twitter.

De mistænkte er af tjetjensk oprindelse og mellem 23 og 28 år. Det fremgår ikke, hvor mange personer det drejer sig om.

De er mistænkt for at have »ledt efter steder til et muligt islamistisk angreb«, oplyser politiet i Berlin i en udtalelse.

I alt 180 betjente deltog i ransagningerne, hvor der blandt andet blev beslaglagt kontanter, harddiske og knive.

ritzau