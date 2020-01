Norge henter IS-kvinde og to børn hjem fra Syrien En norsk-pakistansk kvinde, der var gift med en fremmedkriger, er på vej hjem til Norge med to små børn.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Norge henter en kvinde med forbindelse til Islamisk Stat hjem fra Syrien sammen med hendes to børn.

Det ene barn på fem år er alvorligt syg.

Det skriver den norske avis Aftenposten, som har et billede af kvinden og de to børn, der tirsdag eftermiddag blev fulgt over grænsen mellem Syrien og Irak.

Den udenrigsansvarlige for det kurdiske selvstyre i Syrien, Abdulkarim Omar, bekræfter over for Aftenposten, at kvinden er udrejst af Syrien.

Den 29-årige norsk-pakistaner er dermed den første kvinde, der hentes tilbage til Norge, selv om hun er mistænkt for at have været en del af Islamisk Stat.

Hun giftede sig med en mand, der har kæmpet for den militante bevægelse.

Kvinden har tidligere hævdet, at hun ikke rejste til Syrien frivilligt, og at hun i flere år har forsøgt at komme ud af landet.

Anholdes i Norge

Kvinden er formelt blevet sigtet af det norske politis sikkerhedstjeneste (PST) for deltagelse i Nusrafronten og Islamisk Stat, der begge betegnes som terrororganisationer.

Hun kan regne med at blive anholdt af norsk politi, når hun lander i Norge.

Kvinden og hendes to børn har opholdt sig i al-Hol-lejren siden marts 2019, skriver Aftenposten.

Hendes advokat har tidligere oplyst, at drengen lider af cystisk fibrose. Det kan i værste fald være dødeligt.

Hun har hidtil nægtet at sende sin søn til Norge, uden at hun selv kom med.

Norske myndigheder har tidligere sagt, at alle norske statsborgere har ret til at vende hjem til Norge, men at man ikke vil gøre noget aktivt for at hjælpe IS-kvinder hjem.

Statsminister Erna Solberg har dog sagt, at hun ville gøre en undtagelse med forældreløse børn.

I juni sidste år hentede norske myndigheder fem forældreløse børn ud af den berygtede al-Hol-lejr i Syrien. Børnene var i alderen et til fem år.

På det tidspunkt skønnede den norske efterretningstjeneste, at der befandt sig cirka 40 norske børn i lejre i Syrien.

ritzau