Verdens mest magtfulde mennesker frygter klimaforandringer, økosystemers kollaps og naturkatastrofer

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Mens Australien brænder, isen smelter og havene stiger mødes verdens førende topledere og beslutningstagere i næste uge i den schweiziske by Davos for at tale om verdens tilstand, og i år vil de tale mere om klimaet end nogensinde før.

750 globale eksperter og beslutningstagere er i 'The Global Risk Report' blevet spurgt, hvilke globale farer kloden står overfor de næste ti år, og de fem alvorligste udfordringer vi kan imødese, handler alle om klimaet.

Den største fare er ifølge nogle af verdens mest indflydelsesrige mennesker, at der vil komme ekstreme vejrbegivenheder, at vi på verdensplan mislykkes i forsøget på at bekæmpe klimaforandringer, at der kommer flere menneskeskabte miljøskader, at der vil være tab af biodiversitet og sammenbrud i økosystemet, og at der kan opstå store naturkatastrofer.

Det er andet år i træk, at klimaet er det, som bekymrer eksperterne og beslutningstagerne mest, men de andre år har der også været frygt for økonomisk sammenbrud og arbejdsløshed, og sidste år var beslutningstagerne også nervøse for cyberangreb, datasvindel og datatyveri. Det er de stadigvæk, men ikke så nervøse som de er for klimaet.

The Global Risk Report inddeler truslerne efter, hvor stor sandsynligheden er for, at de vil forekomme samt de konsekvenser, de vil medføre, og der er ikke meget, der tyder på, at beslutningstagerne vil blive mindre bekymrede i løbet konferencen.

For på mødet, der foregår fra den 21 til den 24.januar, kommer der også videnskabsmænd og klimaeksperter og repræsentanter for ungdommen, og Gretha Thunberg skal tale den 21. januar.

Det ser i det hele taget ganske dystert ud, og det kræver handling fra virksomhederne, mener John Drzik, der er bestyrelsesformand for Marsh & McLennan Insights, som er et af verdens førende firmaer inden for Risk management.

»Der er et stigende pres på virksomheder fra investorer, tilsynsmyndigheder, kunder og ansatte for at demonstrere deres modstandsdygtighed over for klimaforandringerne«, siger han.

Rapporten udgives hvert år af World Economic Forum og bliver altid offentliggjort forud for den store årlige toplederkonference i Davos.

På mødet diskuterer regeringsledere, politikere, erhvervsledere og kunstnere fra hele verden aktuelle udfordringer for verdenssamfundet.