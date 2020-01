Human Rights Watch: Aldrig før har Kinas undertrykkelse været en større trussel mod verden

Automatisk oplæsning Beta

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har ført sit land ned i et dybt hul, hvor kommunistpartiets undertrykkelse af befolkningen er den værste i flere årtier, konkluderer menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch.

Organisationen bruger sin årsrapport for 2020 til at lancere den hidtil kraftigste kritik af præsident Xi Jinping og hans styre, som nogen menneskerettighedsorganisation hidtil er kommet med.

Human Rights Watch afstår fra at kalde Xi Jinping for en diktator, men argumenterer for, at verden skal behandle ham som en sådan.

»Fremfor at blive foragtet som en global paria bliver der bejlet til den kinesiske regering verden over, den røde løber bliver rullet ud for dens ikke-valgte præsident, uanset hvor han tager hen, og landet er vært for prestigefulde arrangementer såsom Vinter-OL i 2022«, skriver Kenneth Roth, direktør for Human Rights Watch, i et langt forord til rapporten.

Han bruger sit forord til at advare om, at Xi Jinping og hans styre ikke kun er en trussel mod den kinesiske befolkning, men mod hele verden.

Hvis ikke det internationale samfund går op imod Kina, »varsler Beijings opførsel en dystopisk fremtid, hvor ingen er uden for rækkevidde af kinesiske kontrollanter, og hvor et internationalt system af menneskerettigheder bliver så svagt, at det ikke længere tjener til at modvirke regeringsundertrykkelse«, skriver Kenneth Roth.

Han går så langt som til at beskylde Kina for at være en »eksistentiel trussel« mod folks menneskerettigheder verden over.

Nægtet indrejse

Rapporten skulle onsdag have været offentliggjort i Hongkong, men det forhindrede de kinesiske myndigheder ved at nægte Kenneth Roth indrejse, da han tidligere på ugen landede i lufthavnen i Hongkong.

De kinesiske myndigheder er ikke kommet med nogen officiel begrundelse, men ifølge Human Rights Watch var afvisningen af Kenneth Roth et slående eksempel på, hvor undertrykkende Kina er blevet.

I stedet blev rapporten fremlagt ved en pressekonference i FN’s hovedkvarter i New York sent tirsdag aften dansk tid.

I rapporten gennemgår Human Rights Watch menneskerettighedssituationen i op mod 100 lande, og selv om den mange steder er slem, overgår Kina ifølge rapporten alle andre lande på et afgørende punkt.

»Ingen anden regering spiller med sine politiske muskler med en sådan kraft og beslutsomhed for at underminere internationale standarder for menneskerettigheder og de institutioner, som skal holde den ansvarlig«, skriver Kenneth Roth i sit forord.

Han opremser et langt synderegister af krænkelser, der foregår inden for Kinas egne grænser: Interneringen af over en million muslimer i Xinjiang-regionen. Undertrykkelsen af ngo’er og journalister. Kontrollen af de sociale medier. Overvågningen af befolkningen ved hjælp af avanceret tech-udstyr og udbredelsen af et socialt kreditsystem. Forfølgelsen af religiøse minoriteter. Fængslingen af kritikere. Og sidst, men ikke mindst krænkelserne af frihedsrettighederne i Hongkong, som ellers skulle have været sikret med modellen om et land, to systemer.

Uagtet omfanget og grovheden af disse krænkelser er de allerede kendte og velbeskrevet i mange tidligere rapporter fra menneskerettighedsorganisationer.

Svagt styre

Det afgørende nye ved årsrapporten fra Human Rights Watch er, at dets direktør Kenneth Roth i sit lange forord bringer kritikken op på et nyt niveau ved at sammenkæde situationen internt i Kina med landets opførsel udadtil.

Helt grundlæggende fastslår han, at Kina trods sin store økonomiske styrke er et styre, som er drevet af en angst for at bukke under.

»Velvidende at partiets legitimitet uden et valgsystem i høj grad hviler på en voksende økonomi, så frygter kinesiske ledere, at en svagere økonomisk vækst vil øge offentlighedens krav for større indflydelse på, hvordan den bliver regeret«, skriver Kenneth Roth og understreger, at partiet derfor »frygter« sin egen befolkning, og at konsekvensen er den »mest gennemtrængende og brutale« undertrykkelse i årtier.