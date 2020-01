Udbredt identitetsfusk: Sverige har svært ved at finde ud af, hvem der egentlig bor i landet

Politi og myndigheder advarer mod identitetssnyd. Flere sager afslører, at gerningsmændene er kendt under flere navne i en række europæiske lande.

Sverige kæmper med at finde ud af, hvem de har lukket ind i landet.

Det viser sig, at flere hundrede tusind tilvandrede ikke har kunnet give fyldestgørende oplysninger, der bekræfter deres identitet.

En række kriminalsager afslører, at falske identiteter er udbredte i krimielle kredse og tilsyneladende også i sager, hvor der gives sociale ydelser eller arbejde til gerningsmændene.

Senest har SVT’s tv-avis set nærmere på tre dømte, som viser sig tilsammen at have 38 identiteter. En af dem handlede om en kvinde, der er involveret i en lang række tyverier fra ældre. Hendes fingeraftryk afslørede, at hun var kendt fra flere europæiske lande, hvor hun stod registreret under 15 forskellige identiteter. Dertil kommer dem, hun har benyttet under sine ophold i Sverige.

I en anden sag fra SVT berettes om en 24-årig mand, der efter et overfald på Malmøs banegård viste sig at være blevet udvist, og at han derudover optrådte under tre forskellige identiteter i Sverige og fem andre identiteter i Danmark, Holland og Tyskland.

Den sidste sag, stationen fremhæver, handler om en mand, der opgav sin alder til at være 14 år, da han kom til Sverige i begyndelsen af sidste år. Siden begik han en række røverier og tyverier i Stockholm. Det viste sig, at han var 18 år eller ældre, og at han var kendt under fem forskellige identiteter i Tyskland og Frankrig.

De tilrejsende migranter blev i 2015 modtaget med åbne arme af svenske aktivister, der her havde smurt madpakker til de nyankomne i Malmø. Arkivfoto. Foto: Mads Nissen

Samtidig viser undersøgelser af de midlertidige personnumre - de såkaldte samordningsnumre - at der også foregår en omfattende udnyttelse af de muligheder, det giver.

Dem er der 873.000 af.

De er blandt andet givet til asylansøgere, der tager arbejde, og udlændinge med tidsbegrænset arbejde i landet.

Falske identiteter og fupadresser florerer

Ifølge en gennemgang fra det svenske skattevæsen fra 2017 blev der sået tvivl om identiteten på 45 procent, der ikke har kunnet underbygge oplysningerne om deres navn og baggrund tilstrækkeligt.

Tre ud af fire med samordningsnumre havde ingen arbejdstilladelse eller opholdstilladelse, men kunne alligevel få det midlertidige personnummer i landet.

Det har blandt andet skabt et marked for falske adresser, hvor personer betaler for at kunne opgive stedet som bopælsadresse. SVT fremhæver et eksempel, hvor en lejlighed havdde 100 beboere registreret. 80 af dem er dømt for kriminalitet i Sverige, blandt andet et drab, hvor offeret blev savet i stykker.

I en sag omtalt af det svenske grænsepoliti har det vist sig, at en mand havde boet illegalt i Sverige i mindst to år, hvor han i øvrigt skyldte over 400.000 svenske kroner i kørselsafgifter og parkeringsbøder.

