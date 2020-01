Putin vil betale russere for at få flere børn Ruslands præsident vil have landets fødselsrate hævet fra 1,5 børn til 1,7 børn, siger han i årlig tale.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har onsdag lovet et økonomisk løft til børnefamilier i et forsøg på at booste landets fødselsrate.

Det sker under præsidentens årlige tale i parlamentet.

»Ruslands skæbne og fremtidsudsigter afhænger af, hvor mange af os der er«, siger Putin ved talens åbning.

Putin håber at bringe fødselsraten op på 1,7 børn per kvinde inden udgangen af 2024. Sidste år lød fødselsraten på 1,5.

For at sikre det lover Putin blandt andet et engangsbeløb til nybagte forældre.

Beløbet lyder på godt 50.000 kroner. Det er et beløb, der i dag først gives til familier, når de får deres andet barn.

»Vi bliver nødt til at støtte de unge, der er ved at tage hul på et familieliv og helt sikkert drømmer om at få børn«, siger Putin.

Præsidenten vil også udvide udbetalingen af børnepenge til fattige familier. De vil nu få støtte, frem til børnene er syv år - fremfor de nuværende tre år.

Putin lægger op til at ændre landets forfatning

Putin rundede flere forskellige emner under onsdagens tale.

Han åbner blandt andet op for at holde en folkeafstemning om at ændre landets forfatning. Den skal udvide parlamentets magt.

»Jeg betragter det som værende nødvendigt at holde en afstemning blandt landets borgere om hele pakken af ændringer af landets forfatning«, siger Putin uden at give yderligere detaljer om tidspunkt for sådan en afstemning.

Putins forslag lyder blandt andet, at parlamentet skal vælge premierministeren og de øverste ministre.

»Det vil øge parlamentets rolle og indflydelse i landet«, siger Putin.

En præsident vil ikke have magt til at afvise de foreslåede kandidater, siger Putin. Præsidenten kan på et senere tidspunkt dog beslutte at fjerne premierministeren eller ministre.

»Rusland skal fortsætte med at have et stærkt præsidentsystem«, siger Putin.

ritzau