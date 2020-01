Automatisk oplæsning Beta

Ruslands regering træder tilbage, oplyser den russiske regeringschef, Dmitrij Medvedev.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen om regeringens afgang kommer efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, i sin årlige tale til parlamentet tidligere onsdag åbnede op for at holde en folkeafstemning om at ændre landets forfatning.

Folkeafstemningen skal udvide parlamentets magt og forslaget betyder blandt andet, at parlamentet skal vælge ministerpræsidenten og de øverste ministre.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Ifax har præsident Putin bedt regeringen om at varetage dens opgaver, indtil en ny regering er klar.

Medvedev forklarer på stats-tv side om side med Putin, at regeringen trækker sig for at give plads til Putins varslede planer.

Putin takker samtidig Medvedev, en tæt allieret, for hans arbejde. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ritzau