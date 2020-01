Homoseksuelle i Indonesien må bøde for en mands massevoldtægt i England

Indonesere kritiske over for LGBT+-personer bruger voldtægtsdømt homoseksuel indoneser i Manchester som grund til at forfølge homoseksuelle.

Storbritanniens mest aktive voldtægtsforbryder. Sådan beskriver britiske medier 36-årige Reynhard Sinaga, efter at han i sidste uge fik en livstidsdom for at have voldtaget 136 mænd over en 2,5 år lang periode - med en mistanke om, at tallet faktisk er over 195.