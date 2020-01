Upartisk vagthund i den amerikanske kongres: Trump brød loven med stop for militærstøtte til Ukraine

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

USA's præsident, Donald Trump, brød loven, da han sidste år tilbageholdte økonomisk støtte til Ukraine. Det konkluderer en upartisk komité i den amerikanske kongres i en rapport torsdag. »Loven tillader ikke, at præsidenten erstatter sine egne politiske prioriteter med dem, som Kongressen har vedtaget«, hedder det i konklusionen. Det er regeringens vagthund - den såkaldte Government Accountability Office - der står bag rapporten. Den svarer til Rigsrevisionen i Danmark. Komitéen tilføjer, at tilbageholdelsen af støtten til Ukraine ikke blot var en forsinkelse, men en bevidst handling fra Trump-administrationen. »OMB (regeringens budgetkontor, red.) tilbageholdte midler på grund af politik, og det er ikke lovligt«, hedder det i konklusionen. Netop den økonomiske støtte til Ukraine er central i den rigsretssag mod præsidenten, som bliver indledt i næste uge. Donald Trump er således tiltalt for forsøg på at lægge pres på den ukrainske regering ved at tilbageholde støtten. Det skulle ifølge anklageskriftet ske for at få ukrainerne til at indlede en granskning af Joe Biden og dennes søns aktiviteter i Ukraine. Joe Biden er en af Donald Trumps politiske rivaler, og han forsøger at blive den demokratiske kandidat ved præsidentvalget. ritzau