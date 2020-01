Donald Trump regner med hurtigt overstået rigsretssag: »Alle ved, at det er et svindelnummer«

Automatisk oplæsning Beta

Donald Trump forudser, at rigsretssagen mod ham vil være hurtigt overstået.

Det siger præsidenten torsdag, efter at sagen mod ham officielt er indledt i Senatet.

» Jeg tror, at det kommer til at gå meget hurtigt«, siger Trump til journalister i Det Ovale Værelse.

» Det er totalt ensidigt. Det er et svindelnummer. Det er et svindelnummer, og alle ved, at det er et svindelnummer«, siger han.

I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2020

Adspurgt om nye beskyldninger i den såkaldte Ukraine-sag fra forretningsmanden Lev Parnas siger Trump, at hverken han eller hans advokat, Rudy Giuliani, har noget med Parnas at gøre.

Lev Parnas, der angiveligt arbejdede i Ukraine for Rudy Giuliani, hævder, at Trump ’vidste præcis’, hvad der foregik i et forsøg på at grave snavs frem i Ukraine om hans politiske rival Joe Biden.

I Det Ovale Værelse torsdag siger Trump, at han ikke ved, hvem Lev Parnas er.

»Jeg kender ham ikke, og jeg tror ikke, at jeg nogensinde har talt med ham«, siger præsidenten.

Tidligere torsdag blev anklagepunkterne i rigsretssagen mod Donald Trump læst op i Senatet.

Demokraterne mener, at præsidenten misbrugte sin magt ved at presse Ukraines regering til at iværksætte en undersøgelse af demokraten og præsidentkandidat-aspiranten Joe Biden og dennes søn.

Derudover anklager de præsidenten for at have modarbejdet Kongressen i efterforskningen af sagen.

