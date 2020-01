11 amerikanske soldater fik hjernerystelse i iransk angreb

Automatisk oplæsning Beta

11 amerikanske soldater er blevet behandlet for tegn på hjernerystelse efter et iransk missilangreb på en irakisk militærbase 8. januar.

Det oplyser det amerikanske militær torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Først lød meldingen ellers, at ingen soldater var kommet til skade.

»Mens ingen amerikanske soldater blev dræbt i det iranske angreb 8. januar på Al-Asad-luftbasen, så er adskillige blevet behandlet for symptomer på hjernerystelse fra eksplosionen«, udtaler kaptajn Bill Urban, der er talsmand for militæret, i en erklæring.

Han tilføjer, at nogle soldater som en sikkerhedsforanstaltning er blevet flyttet til amerikanske faciliteter i Tyskland eller Kuwait for 'opfølgende undersøgelser'.

Inden angrebet var der blandt andet udstationeret 133 danske soldater på Al-Asad-luftbasen i det vestlige Irak.

Cirka 100 af dem er efterfølgende blevet fløjet til Kuwait af sikkerhedshensyn.

De resterende cirka 30 soldater bliver tilbage på Al-Asad-luftbasen, som de blandt andet har til opgave at bevogte.

Ingen danskere kom til skade i angrebet på basen.

Danske soldater fik bedst mulig beskyttelse

Ifølge Forsvarskommandoen var alle danske soldater på Al-Asad-basen i bedst mulig beskyttelse under missilangrebet.

»Efter missilangrebet havde vi soldater, der kortvarigt forstærkede det amerikanske nærforsvar med henblik på at imødegå et eventuelt opfølgende angreb på basen på landjorden. Dette skete dog ikke«, skriver Forsvarskommandoen i en e-mail til Ritzau.

I Danmark har et nyt hold soldater igennem noget tid forberedt sig på at skulle til Irak. Holdet står til at skulle afløse et andet hold fra februar.

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper den militante gruppe Islamisk Stat (IS) i Irak og Syrien.

Det iranske angreb på Al-Asad-luftbasen var hævn for, at USA forinden havde dræbt den magtfulde iranske general Qassem Soleimani i et droneangreb i Bagdad.

USA har 1500 soldater udstationeret i Iraks Anbar-ørken.

ritzau