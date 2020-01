Ukraines premierminister vil gå efter afslørende læk af lydfil For at fjerne tvivl om tillid til præsidenten har Ukraines premierminister tilbudt at trække sig, siger han.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den ukrainske premierminister, Oleksij Hontjaruk, har fredag indgivet et opsigelsesbrev til landets præsident.

Det sker, umiddelbart efter at et afslørende lydklip med ham i denne uge er blevet lækket. På optagelsen kritiserer han angiveligt den ukrainske præsident Volodimir Zelenskijs forståelse af samfundsøkonomi.

35-årige Hontjaruk forklarer på Facebook, at han tilbyder at trække sig for at understrege sin tillid til præsident Zelenskij.

»For at fjerne enhver tvivl om vores respekt for og tillid til præsidenten har jeg skrevet et opsigelsesbrev og givet det til præsidenten«, skriver han.

For at fjerne enhver tvivl om vores respekt for og tillid til præsidenten har jeg skrevet et opsigelsesbrev og givet det til præsidenten Oleksij Hontjaruk, premierminister

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, meddeler torsdag, at han vil overveje opsigelsen. Det oplyser det ukrainske præsidentkontor.

Hontjaruk meddeler, at lydoptagelsen »skabte et falsk indtryk af, at jeg og mit hold ikke respekterer præsidenten. Det er ikke sandt«.

»Zelenskij har en meget primitiv forståelse af økonomien«

Han uddyber videre, at han satte sig på premierministerposten med en ambition om at »udføre præsidentens planer«.

Optagelsen, der blev lækket i denne uge, kom fra et uformelt møde i december mellem ministre og højtstående embedsfolk i Nationalbanken.

Ifølge lokale meder siger Hontjaruk på mødet, at tingene skal forklares simpelt, »fordi Zelenskij har en meget primitiv forståelse af økonomien«.

Hontjaruk var et ubeskrevet politisk blad, da han som advokat blev udpeget som Ukraines nye premierminister i august sidste år.

41-årige Zelenskij, der er tidligere komiker, sikrede sig en overraskende og overbevisende sejr ved præsidentvalget i Ukraine i april sidste år.

Her vandt han over den tidligere præsident Petro Porosjenko.

Zelenskij fra partiet Folkets Tjener vandt den anden og afgørende runde af præsidentvalget med 73 procent af stemmerne.

ritzau