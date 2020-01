Trump advarer Irans ayatollah: Vær varsom med dit ordvalg

Automatisk oplæsning Beta

USA's præsident, Donald Trump, advarer fredag Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, om at være forsigtig med, hvad han siger.

Det sker, efter at ayatollahen tidligere på dagen stod i spidsen for fredagsbønnen i Irans hovedstad, Teheran, for første gang i otte år.

»Den såkaldte 'suveræne leder' af Iran, som ikke har været så suveræn på det seneste, havde nogle grimme ting at sige om USA og Europa«, skriver Trump på Twitter.

I fredagsbønnen sagde ayatollah Ali Khamenei blandt andet, at Irans missilangreb mod to militærbaser med amerikanske soldater i Irak den 8. januar var 'et slag mod USA'.

Vestlige lande er for svage til at 'bringe iranerne i knæ', sagde ayatollahen videre.

Samtidig kaldte han Donald Trump en 'klovn', der lader som om, at han støtter det iranske folk, men som vil stikke iranerne i ryggen med en 'giftig dolk'.

»Han bør være meget forsigtig med sit ordvalg«, skriver Trump på Twitter.

Trump: Iranerne elsker os

I et andet tweet henvendt til det 'noble iranske folk, som elsker USA', skriver Trump, at iranerne fortjener en regering, som er mere interesseret i at hjælpe dem med at opfylde deres drømme end at dræbe dem for at få respekt.

»I stedet for at lede Iran mod afgrunden bør dets ledere droppe terror og gøre Iran storslået igen«, skriver præsidenten.

Irans militær har erkendt at have skudt et ukrainsk passagerfly ned ved en fejl den 8. januar - samme dag som det iranske angreb i Irak. 176 personer omkom - herunder adskillige iranere.

»Flystyrtet var en tragisk ulykke. Det brændte gennem vores hjerter, sagde ayatollah Ali Khamenei under bønnen fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Men nogen har prøvet at fremstille det på en måde, så vi vil glemme det store martyrium og offer.

Han henviser til den iranske militærgeneral Qassem Soleimani, som blev dræbt i et amerikansk droneangreb i Bagdad 3. januar.

Det er usædvanligt, at den magtfulde ayatollah leder fredagsbønnen.

Sidst det skete var i 2012 ved 33-året for Irans islamiske revolution, og på et tidspunkt hvor der var stor debat om landets atomprogram.

