Boeing opdager ny fejl i softwaren til ulykkesramt flytype

Den amerikanske flyproducent Boeing har opdaget et nyt problem med softwaren i den ulykkesramte flytype 737 MAX. Det oplyser Boeing fredag.

Det nye problem vedrører angiveligt den software, der skal sikre, at visse overvågningsskærme fungerer korrekt.

I en test blev en af skærmene ikke aktiveret, da softwaren blev tændt, oplyser en person med kendskab til sagen ifølge nyhedsbureauet AFP. Ifølge den anonyme kilde er der tale om et 'mindre' problem

Den amerikanske myndighed for civil luftfart, Federal Aviation Administration (FAA), er orienteret om problemet.

»Vi laver de nødvendige opdateringer og arbejder med FAA om at forelægge den ændring og holder vores kunder og leverandører informeret«, siger en talsmand for Boeing.

Fly af typen 737 MAX har siden marts 2019 haft forbud mod at gå i luften efter to styrt, som dræbte i alt 346 personer.

Siden har Boeing arbejdet på at få løst det problem, som menes at have forårsaget de to ulykker, som skete med få måneders mellemrum i Indonesien og Etiopien.

Nu er der så fundet en ny fejl, som skal rettes, før Boeing kan gøre sig håb om, at FAA siger god for, at 737 MAX-flyene igen kan komme i luften.

»Vores højeste prioritet er at sikre, at 737 MAX er sikkert og opfylder alle myndighedskrav, før det igen kommer i drift, siger talsmanden for Boeing.

Alvorlig krise

Problemet med flytypen har kastet Boeing ud i en af de største kriser i selskabets historie. Indtil videre har Boeing haft over ni milliarder dollar i uforudsete udgifter.

I december blev topchefen Dennis Muilenburg skiftet ud, og FAA kritiserede ham for at have forsøgt at presse myndigheden til at ophæve flyveforbuddet for 737 MAX.

Uvished, om hvornår typen vender tilbage til normal drift, fik fredag det amerikanske kreditvurderingsselskab Fitch Ratings til at sænke Boeings kreditvurdering.

»MAX-situationen vil sandsynligvis øge risikoen for bøder, sagsanlæg, en svækket konkurrenceposition eller beskadige omdømmet, skriver Fitch i en meddelelse.

