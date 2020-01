Mindst 40 soldater i Yemen er dræbt i missilangreb

Automatisk oplæsning Beta

Et missilangreb mod en militærlejr i Yemen lørdag har dræbt mellem 40 og 60 regeringssoldater.

Sikkerhedskilder i Yemen oplyser ifølge nyhedsbureauet dpa, at 40 soldater er dræbt. Saudi-Arabiens statslige tv-station sætter ifølge nyhedsbureauet dødstallet til 60 soldater.

Omkring et halvt hundrede soldater er ifølge det saudiarabiske medie desuden kommet til skade i angrebet. Militærlejren ligger nær byen Marib i den østlige del af Yemen.

Kilder oplyser til tv-stationen, at angrebet blev udført, mens soldaterne var til bøn i lejrens moské.

Ifølge kilderne blev angrebet udført af houthi-oprørere, der menes at være støttet af Iran.

Oplysningen er ikke bekræftet, og houthierne har ikke taget skylden for angrebet.

Siden 2014 har den shiamuslimske houthi-bevægelse kæmpet om magten i Yemen med landets regering, som støttes af en koalition ledet af Saudi-Arabien.

Regeringssoldater indleder offensiv

Lørdagens angreb kommer samtidig med, at regeringssoldater i Yemen har indledt en offensiv med støtte fra koalitionen mod houthi-oprørere nær hovedstaden Sanaa, som kontrolleres af oprørerne.

De stridende parter har også åbnet en anden front i den fem år lange konflikt – et slag mellem nye og gamle pengesedler, som kan skabe yderligere kaos i det krigshærgede land, beretter Reuters lørdag.

Houthi-bevægelsen har fra og med denne weekend forbudt brugen af nye pengesedler, som er udstedt af Yemens internationalt anerkendte regering, der er baseret i den sydlige havneby Aden.

Det er også forbudt at være i besiddelse af de nye pengesedler i de områder, som kontrolleres af houthier.

Houthierne forlanger, at folk kun bruger de gamle pengesedler. Bevægelsen begrunder forbuddet med, at det er et værn mod inflation, og beskylder regeringen i Aden for at lade seddelpressen køre for fuld kraft.

Regeringen har betegnet forbuddet som 'økonomisk vandalisme', mens befolkningen 'som altid er efterladt i krydsilden', skriver Reuters.

