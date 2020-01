Kina opdager 17 nye tilfælde af mystisk virus

Automatisk oplæsning Beta

Myndigheder i Kina har opdaget 17 nye tilfælde af et mystisk virus, som forårsager lungebetændelse. Tre af de smittede personer er alvorligt syge.

Det oplyser sundhedsmyndigheden i byen Wuhan søndag ifølge Reuters.

I alt er 62 personer dermed smittet af virusset i Kina. Alle i Wuhan, der har omkring 11 millioner indbyggere. Indtil videre er to personer omkommet. Det er uvist, hvorfra virusset stammer, men det menes at komme fra et dyremarked i byen.

Desuden er der konstateret tre tilfælde af virusset i udlandet. To i Thailand og et i Japan. I begge lande har myndighederne udtalt, at det drejer sig om besøgende fra Wuhan.

De 17 nye sygdomstilfælde blev opdaget, da læger i Wuhan undersøgte patienter med lungesygdomme på flere af byens hospitaler.

Samtlige 17 personer begyndte at have symptomer som feber og hoste før den 13. januar. Det fremgår af en meddelelse fra myndighederne, som vil fortsætte med at undersøge 'mistænkelige' sygdomstilfælde.

Det nye virus er et corona-virus og menes at være i familie med virusset Sars, der kostede hundredvis af mennesker livet i Kina og Hongkong mellem 2002 og 2003.

Der er ifølge de kinesiske myndigheder indtil videre ikke fundet tegn på, at virusset smitter mennesker imellem. Men det kan ikke afvises.

Derfor er bekymringen stor, inden hundredvis af millioner af kinesere begiver sig ud på rejser for at fejre det kinesiske nytår i slutningen af næste uge.

Herhjemme mener Anders Fomsgaard, overlæge og virusforsker ved Statens Serum Institut (SSI), at det sars-lignende virus umiddelbart ikke ser ud til at være så farligt, som visse forskere mener.

»De to forhold, vi klynger os til, er, at der ikke har været smitte mellem personer, og at der tilsyneladende ikke er særlig høj dødelighed«, siger han til Ritzau.

ritzau