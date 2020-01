Eksplosioner rammer igen Stockholm-forstad – 50 evakueret Optagelser fra overvågningskameraer i området bliver kontrolleret og øjenvidner afhøres efter eksplosion.

En person blev såret og omkring 50 andre blev tirsdag evakueret, efter to eksplosioner i ejendomme i Husby i den nordvestlige del af Stockholm.

Eksplosionerne skete omkring klokken 02:30 med få minutters mellemrum i to boligblokke, som fik omfattende skader.

På den ene adresse blev over 50 personer evakueret, da der efter eksplosionerne blandt andet lå løse elledninger i en svært beskadiget del af ejendommen.

»Eksplosionerne sættes i forbindelse med en eksplosion i sidste uge i Östermalm«, skriver Aftonbladet.

»Vi kan bekræfte, at vi ser på flere mulige forbindelser til tidligere efterforskninger, og Östermalm er en af dem. Men vi kan ikke bekræfte nogen sammenhæng umiddelbart«, siger en pressetalskvinde hos politiet Anna Westberg.

Politiet siger, at ingen personer er anholdt.

Politi har afspærret området og er ved at foretage tekniske undersøgelser. Optagelser fra overvågningskameraer i området bliver kontrolleret, og øjenvidner afhøres for at få fastlagt, hvad der skete.

»Hele sofaen rejste sig. Bygningen er evakueret. Folk er virkelig chokerede«, siger en beboer, Loui, fra et af de ramte huse til Expressen.

»Vi er ved at klarlægge detaljer om eksplosionerne. Der var så kort et interval mellem dem, at de måske blev udløst samtidig«, siger Stockholm-politiets talsperson, Towe Hägg.

Rystet af markant stigning i banderelateret vold

En fotograf fra det svenske nyhedsbureau TT siger, at eksplosionerne i begge ejendomme øjensynligt skete på fjerde sal.

En balkon er revet af den ene bygning, og der ligger knust glas på et større område.

Sverige er blevet rystet af en markant stigning i banderelateret vold, som har ført til en stigning på 60 procent i antallet af bombeeksplosioner, viser den officielle statistik.

En bølge af skyderier og eksplosioner har rystet Malmø, Stockholm og andre byer i de seneste par år.

Over 257 bombeangreb blev meldt til politiet sidste år. Året før var antallet 162, viser tal fra Det Nationale Råd Prævention af Kriminalitet ifølge Reuters.

