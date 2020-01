I EU's kommende 5G-anbefalinger er der plads til alle firmaer - også kinesiske Huawei

FOR ABONNENTER

Den Europæiske Union har ikke i sinde at bestemme, hvilke leverandører medlemsstaterne skulle få deres 5G-udstyr fra. I slutningen af januar er det meningen, at EU vil løfte sløret for nogle retningslinjer, der er »naturligt stringente og vagtsomme«, som Thierry Breton, der er digital kommissær i EU, sagde det mandag på et pressemøde.