Fangesagens 16 år lange og dramatiske vej fra det sydlige Irak til Højesteret

Først var Operation Green Desert en succes, farlige fjender blev fanget og angreb forhindret. Så blev den danske stat slæbt i retten som medansvarlig for tortur og mishandling af et etnisk mindretal, og et videobånd, som, forsvaret mente, ikke fandtes dukkede op hos en whistleblower. Her er fem toppunkter under sagens vej fra en kold november morgen i Irak til i dag, hvor det står klart, at tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) skal vidne for Højesteret.