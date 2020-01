Mindst en person meldes dræbt i masseskyderi i Seattle Skyderiet fandt sted nær det berømte Pike Place Market. En person er død, og fem andre er i kritisk tilstand.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En kvinde er blevet dræbt i et skyderi i det centrale Seattle sent onsdag eftermiddag nær et populært turistområde. Fem andre personer er kritisk såret.

Det oplyser politiet i den amerikanske millionby.

Mindst en mistænkt gerningsmand er på fri fod efter masseskyderiet, der fandt sted ved en McDonald's tæt på turistmagneten Pike Place Market.

Det er det tredje skyderi i området på mindre end to døgn.

»Betjente er ved at undersøge et skyderi nær hjørnet af 4th Avenue og Pine Street«, skriver politiet i Seattle på Twitter.

»Der er adskillige ofre. Den mistænkte er stukket af, og politiet leder efter ham«.

Lokale medier citerer politidirektør Carmen Best for at sige, at en person er død, mens fem andre er kritisk såret.

Talsperson for hospitalet Harborview Medical Center Susan Gregg oplyser, at en 55-årig kvinde, som er blevet skudt i maven, er blevet hastet ind på en operationsstue.

Desuden er tilstanden alvorlig hos en femårig dreng, der er blevet skudt i benet.

Folk løb ind på kaffebar for at søge dækning

Skyderiet fandt sted kort efter klokken fem onsdag eftermiddag lokal tid.

Politiet har beordret folk til at holde sig væk fra området og lukket en undergrundsstation, mens betjente leder efter den mistænkte.

En medarbejder på kaffebaren Victrola Coffee Roasters, Tyler Parson, fortæller til The Seattle Times, at han var på arbejde, da han pludselig hørte skud og så ofre falde til jorden.

Han fortæller videre, at folk løb ind i kaffebaren for at søge i dækning.

»Skyderiet var bare virkelig skræmmende. Det er skræmmende, at det var så tæt på«, siger han til avisen.

Det er uklart, om nogle af ofrene er turister.

ritzau