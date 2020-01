Vandbombefly styrter ned under brandslukning i Australien Et vandbombefly er torsdag styrtet ned i delstaten New South Wales. Tre personer er omkommet.

Et vandbombefly er styrtet ned, mens det var i færd med at bekæmpe brande i delstaten New South Wales.

De tre personer om bord meldes alle omkommet. Alle tre er amerikanske statsborgere.

Det oplyser delstatens brandkommissær, Shane Fitzsimmons, på et pressemøde tidligt torsdag morgen dansk tid. Det skriver The Guardian.

»På tragisk vis ser det ud til, at der ikke er nogen overlevende efter styrtet«, siger han.

Årsagen til flystyrtet kendes endnu ikke.

De australske myndigheder mistede torsdag eftermiddag lokal tid kontakten med flyet, mens det arbejdede i området omkring Snowy Monaro.

Fem ambulancer og to redningshelikoptere blev straks efter sendt til området, da man frygtede, at flyet var styrtet ned.

Flyet bekæmpede en stor brand, der var ude af kontrol, omkring 400 kilometer sydvest for Sydney.

Branden har allerede fortæret knap 940 kvadratkilometer natur i området, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er igen blevet meget varm i New South Wales

Torsdag har høje temperaturer og stærk vind igen forværret situationen i New South Wales, der ligesom flere andre australske delstater har været plaget af voldsomme naturbrande de seneste måneder.

Flere steder er der målt temperaturer over 40 grader. Vejrforholdene har skabt flere nye brande i løbet af torsdagen.

Øst for Australiens hovedstad, Canberra, er en 'ekstremt farlig og potentielt dødelig' brand brudt ud.

Her har myndighederne opfordret lokalbefolkningen til at søge i dækning, da det er for sent at lade sig evakuere fra området, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Branden kan udgøre en trussel for alle, der krydser dens vej. Folk i disse forstæder er i fare og skal øjeblikkeligt søge i dækning«, lyder det fra katastrofeberedskabet i hovedstaden.

Lufthavnen i Canberra har torsdag lukket for al flytrafik som følge af forholdene.

Siden september er 29 personer blevet dræbt i de australske bushbrande, og millioner af dyr er omkommet i flammerne.

