Tysk politi antager, at skyderi var et familiedrama

Politiet i Rot am See i det sydlige Tyskland bekræfter, at flere er dræbt ved skyderi. Gerningsmanden er en 26-årig tysk mand.

Seks personer er døde af skud i den tyske by Rot am See. Det bekræfter tysk politi på et pressemøde.

Klokken 17 holdt Aalen Politi pressemødet på rådhuset i Rot am See vedrørende episoden. Her fortalte politiet, at de dræbte er tre mænd og tre kvinder. Derudover er to personer alvorligt såret. Politiet antager, at det drejer sig om et familiedrama.

Politiet har anholdt én person, og det drejer sig ifølge politiet om en 26-årig mand.

Ifølge Ritzau sagde politiet på pressemødet, at ofrene var mellem 36 og 69 år, og blandt dem var gerningsmandens forældre. De skriver yderligere, at den 26-årige brugte et halvautomatisk våben mod familiemedlemmerne. Et våben gerningsmanden havde tilladelse til.

Politiet har endnu ikke fundet motivet til drabene.

Tidligere på eftermiddagen bekræftede politiet skyderiet til flere tyske medier. Herunder Welt og Frankfurter Zeitung.

Dengang lød det:

»Ifølge mine oplysninger er der seks dræbte og flere sårede. Vi arbejder ud fra, at personen var ene om skyderiet«, siger talsmand ved Aalen Politi, Rudolf Biehlmaier, til tyske medier, ifølge AP.

Rot am See ligger i det sydlige Tyskland vest for Nürnberg.