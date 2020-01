Stor avis i Iowa giver sin opbakning til Warren som præsidentkandidat

Automatisk oplæsning Beta

Den største avis i delstaten Iowa, Des Moines Register, giver sin opbakning til demokraten Elizabeth Warren i kampen om at blive demokratisk præsidentkandidat.

Det skriver avisen i en leder, som fem af avisens redaktører har underskrevet.

»Hun (Warren, red.) vil have et retfærdigt marked med regler og ansvarlighed. Hun vil have en regering, der arbejder for mennesker, og ikke en regering, der er ødelagt af kontanter«, skriver avisens lederskribenter blandt andet i deres begrundelse.

Avisen fremhæver desuden, at Warren mener, at adgang til sundhedsvæsenet skal være en menneskeret, og at hun har klimaforandringer som en topprioritet.

3. februar skal Iowa som den første amerikanske delstat afgøre, hvem de vælger som Demokraternes kandidat mod den siddende republikanske præsident, Donald Trump.

Tidligere denne uge offentliggjorde også en af USA's mest indflydelsesrige aviser, nemlig The New York Times, avisens støtte til Elizabeth Warren.

Avisen støtter to demokratiske kandidater: Den 70-årige senator fra Massachusetts Elizabeth Warren og senator fra Minnesota Amy Klobuchar.

»Klobuchar og Warren er lige nu Demokraternes bedst rustede til at lede debatten. Må den bedste kvinde vinde«, skrev The New York Times mandag.

Ved valget i 2008 støttede Des Moines Register John McCain og holdt på Hillary Clinton fremfor Barack Obama.

Det amerikanske præsidentvalg finder sted 3. november.

ritzau