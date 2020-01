Udenrigsministeriet tilbyder at hjælpe danskere ud af virusramt provins i Kina

Automatisk oplæsning Beta

Udenrigsministeriet er i dialog med omkring ti danskere i Hubei-provinsen i Kina og har tilbudt dem hjælp til at komme væk fra provinsen, hvis de ønsker det, oplyser Udenrigsministeriet til Politiken.

Det er i Hubei-provinsen, at byen Wuhan ligger, hvor det nye coronavirus menes at være opstået.

Udenrigsministeriet er gennem den danske ambassade i Beijing ved at undersøge, hvilke behov de omkrig ti danskere har, og om de eventuelt skal have assistance til at rejse helt ud af Kina eller blot til en anden kinesisk provins.

Derved følger Danmark delvist i sporet på Frankrig, der søndag besluttede at evakuere op mod 800 franske statsborgere fra Wuhan. Fra dansk side er der tale om et tilbud om en såkaldt assisteret udrejse og ikke en egentlig evakuering.

De danske myndigheder har foreløbig ikke noget fuldt overblik over, hvor mange danske statsborgere der befinder sig i Hubei-provinsen, og derfor opfordrer Udenrigsministeret alle danskere i provinsen til at tage kontakt til Borgerservice. Udenrigsministeriet har samtidig mandag sendt opfordringen ud som en pushbesked via ministeriets danskerliste i Kina.

Ingen klarhed om mulig isolation

Udenrigsministeriet kan foreløbig ikke svare på, om danskere, der måtte takke ja til at blive hjulpet til Danmark, vil blive sat i isolation for at forhindre en mulig smitte i Danmark.

De op mod 800 statsborgere, som de franske myndigheder i denne uge vil hente til Frankrig, skal ifølge nyhedsbureauet Reuters tilbringe to uger i isolation.

Søndag ændrede det danske udenrigsministerium rejsevejledningen for Hubei-provinsen, så alle ikke-nødvendige rejser til området nu frarådes.